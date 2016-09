Davis Cup Deutschland muss nach Mayer-Pleite zittern

Die deutsche Tennis-Auswahl muss um den Verbleib in der Davis-Cup-Weltgruppe bangen. Im Relegationsspiel gegen Polen verlor Florian Mayer 2:6, 6:4, 2:6, 3:6 gegen Außenseiter Kamil Majchrzak und verpasste in Berlin wie schon das deutsche Doppel am Samstag die Entscheidung. Stattdessen glich Polen vor dem letzten Match zwischen Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz zum 2:2 aus. Zuletzt war ein deutsches Davis-Cup-Team 2003 aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen abgestiegen.

"Er hat leider nie zu seiner Lockerheit gefunden, auch nicht nach dem zweiten Satz", sagte der deutsche Kapitän Michael Kohlmann nach Mayers Partie. "Der Pole hat es clever gemacht. Er hat Flo das Spiel entscheiden lassen."

Wie schon am Freitag bei seinem Vier-Satz-Erfolg über Hurkacz bekam ausgerechnet der erfahrene Mayer seine Nerven nicht in den Griff und wirkte von Beginn an gehemmt. Mit dem verlorenen Aufschlagsspiel zum 2:4 im vierten Satz war die Entscheidung zugunsten von Majchrzak gefallen, nach 2:15 Stunden nutzte er seinen dritten Matchball.

Hinterher gab Mayer seinen Rücktritt aus dem deutschen Davis-Cup-Team bekannt. Die Entscheidung sei schon vor dem Wochenende gefallen, sagte er: "Ich möchte den Weg freimachen für die nächste Generation." Auf der ATP-Tour will der Weltranglisten-59. aktiv bleiben.