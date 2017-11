Tennis USA gewinnen zum 18. Mal den Fed Cup

Auch ohne Serena und Venus Williams haben die Tennis-Damen der USA zum ersten Mal seit 2000 und zum insgesamt 18. Mal den Fed Cup gewonnen. Im Finale in Minsk setzte sich der Rekordsieger gegen Gastgeber Weißrussland 3:2 durch. Den entscheidenden Punkt holte am Abend das Doppel Shelby Rogers/Coco Vandeweghe durch ein 6:3, 7:6 (7:3) gegen Aryna Sabalenka/Alexandra Sasnowitsch. Nach 1:51 Stunden war das nur im zweiten Satz hart umkämpfte Match beendet.

Flushing-Meadows-Siegerin Sloane Stephens hatte zuvor den ersten Matchball für die USA vergeben. Die Weltranglisten-13. führte im entscheidenden Satz gegen Alexandra Sasnowitsch bereits 5:2, verlor nach 2:21 Stunden aber noch 6:4, 1:6, 6:8. Endspiel-Debütant Weißrussland konnte zum 2:2 ausgleichen, die Entscheidung musste somit im abschließenden Doppel fallen.

DPA Aljaksandra Sasnowitsch

Coco Vandeweghe hatte die USA am Sonntag zunächst 2:1 in Führung gebracht. Die US-Open-Halbfinalistin besiegte im Spitzeneinzel Aryna Sabalenka 7:6 (7:5), 6:1. Vandeweghe hatte einen Tag zuvor bereits ihr erstes Match gegen Sasnowitsch gewonnen (6:4, 6:4). Danach verlor die formschwache Stephens, die seit ihrem Triumph bei den US Open Mitte September auf einen Sieg wartet, überraschend ihr Duell mit Sabalenka (3:6, 6:3, 4:6).

Die Weißrussinnen mussten bei ihrer Finalpremiere im seit 1963 ausgetragenen Wettbewerb auf ihre Spitzenspielerin Wiktoria Asarenka verzichten. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin kann wegen eines anhaltenden Sorgerechtsstreits um ihren knapp einjährigen Sohn Leo den US-Bundesstaat Kalifornien derzeit nicht verlassen.