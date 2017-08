Finalsieg nach 56 Minuten Muguruza erteilt Halep Tennis-Lehrstunde

Die Rumänin Simona Halep hat den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste im Damen-Tennis verpasst - und wie: Die French-Open-Finalistin verlor das Finale beim WTA-Turnier in Cincinnati gegen Garbiñe Muguruza nach nur 56 Minuten 1:6, 0:6.

Damit geht die Tschechin Karolina Pliskova in einer Woche als topgesetzte Spielerin in die US Open (28. August bis 10. September). Angelique Kerber, die in diesem Jahr erst in einem Endspiel stand, ist mittlerweile auf Rang sechs abgerutscht. Das Event in Cincinnati war der letzte große Test vor dem Grand-Slam-Turnier in New York.

Im Endspiel von Cincinnati war Halep von Beginn an unterlegen. Muguruza zog ihr gewohnt dominantes Grundlinienspiel auf und feierte den fünften Turniersieg ihrer Karriere. In diesem Jahr hatte die Spanierin bereits in Wimbledon gewonnen. Dort bezwang sie in einem ebenfalls einseitigen Endspiel Venus Williams.