Tennis in Basel Mischa Zverev scheitert an Cilic

Qualifikant Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Basel den Finaleinzug verpasst. Einen Tag nach seinem überraschenden Erfolg gegen den topgesetzten Stan Wawrinka (Schweiz) verlor der 29-Jährige im Halbfinale gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien) 6:4, 5:7, 3:6. Cilic trifft im Endspiel auf den an Nummer drei gesetzten Japaner Kei Nishikori.

Der ältere Bruder von Alexander Zverev, der erst vor zwei Wochen in Shanghai den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (Serbien) im Viertelfinale an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, verpasste damit seinen zweiten Finaleinzug auf der ATP-Tour. 2010 stand Zverev im Endspiel von Metz. Für den Einzug in die Vorschlussrunde kassiert die Nummer 72 der Welt 90.270 Euro.