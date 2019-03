Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim prestigeträchtigen WTA-Turnier in Indian Wells ihr erstes Endspiel seit knapp neun Monaten erreicht. Die Nummer acht der Weltrangliste setzte sich im Halbfinale gegen die zuletzt enorm formstarke Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:2 durch.

"Sie hat so stark gespielt in den vergangenen Wochen", sagte Kerber. "Ich bin wirklich glücklich, hier zum ersten Mal im Finale zu stehen." Dort trifft die 31-Jährige am Sonntag auf die 13 Jahre jüngere Kanadierin Bianca Andreescu. Die Nummer 60 der Weltrangliste besiegte die klar favorisierte Ukrainerin Jelina Switolina 6:3, 2:6, 6:4 und steht zum zweiten Mal auf der WTA-Tour in einem Endspiel.

Kerbers Finaleinzug im Video:

Video AFP

"Ich freue mich wirklich auf ein weiteres hartes Match. Sie ist hier dank einer Wildcard und hat schon viele gute Spielerinnen geschlagen", sagte Kerber über ihre Finalgegnerin: "Sie hat nichts zu verlieren, hat Spaß und ist eine tolle Spielerin."

Für Kerber ist es der erste Einzug in ein Endspiel seit ihrem Triumph in Wimbledon. Auf dem letzten Schritt ins Endspiel bei dem mit 7.972.535 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste präsentierte sich Kerber nervenstärker als Bencic, die im Achtelfinale noch die Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan klar in zwei Sätzen besiegt hatte.