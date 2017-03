Tennis in Indian Wells Kerber scheitert im Achtelfinale

Die designierte Weltranglistenerste Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale gescheitert. Die an Nummer zwei gesetzte zweimalige Grand-Slam-Siegerin unterlag gegen die Russin Jelena Wesnina (Nr. 14) in 1:24 Stunden 3:6, 3:6 .

"Ich habe viele Fehler gemacht und mich nicht gut bewegt", sagte Kerber und lobte ihre Gegnerin: "Sie hat von Anfang bis Ende gutes Tennis gespielt und war aggressiv." Wesnina trifft im Viertelfinale auf die 14-malige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams (USA/Nr. 12). Aufgrund der Absage von Serena Williams (USA) stand bereits vor Turnierbeginn im US-Bundesstaat Kalifornien fest, dass Kerber am 20. März wieder die Spitze der Weltrangliste übernimmt.

Auch Alexander Zverev hat den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 19-Jährige unterlag in der dritten Runde 3:6, 4:6 gegen den Australier Nick Kyrgios (Nr. 15). Die langjährigen Weggefährten auf der Juniorentour traten erstmals bei den Profis gegeneinander an. Damit sind alle deutschen Teilnehmer bei dem mit fast sieben Millionen Dollar (etwa 6,6 Millionen Euro) dotierten Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien ausgeschieden. Zverev verpasste zudem ein Duell mit dem ehemaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe bezwang den Argentinier Juan Martin del Potro 7:5, 4:6, 6:1.

Im Achtelfinale kommt es am Mittwochabend (Ortszeit) zur Neuauflage des Australian-Open-Endspiels zwischen Roger Federer aus der Schweiz und dem Spanier Rafael Nadal. Federer, der das Finale in Melbourne gewann, setzte sich in der dritten Runde mit Mühe gegen den US-Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) durch, Nadal bezwang seinen Landsmann Fernando Verdasco 6:3, 7:5.

"Es ist eine großartige Sache und aufregend für Rafa und mich", sagte Federer, der das Turnier bereits viermal gewinnen konnte: "Es ist eine schwierige Auslosung, aber es spielt eigentlich keine Rolle, in welcher Runde wir aufeinandertreffen." Federer und Nadal treten bereits zum 36. Mal in ihrer Karriere gegeneinander an. Zum ersten Mal kommt es nun vor dem Viertelfinale eines Turniers zum direkten Duell.