Tennis Starke Kerber steht im Viertelfinale von Indian Wells

Angelique Kerber hat beim topbesetzten Turnier in Indian Wells das Viertelfinale erreicht und ihre starke Form in diesem Jahr bestätigt. Die frühere Nummer eins der Tenniswelt gewann beim Masters-Event in Kalifornien gegen die an Nummer sieben gesetzte Französin Caroline Garcia in nur 63 Minuten 6:1, 6:1.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft die Weltranglistenzehnte am Donnerstag auf Darja Kassatkina. Die Russin setzte sich etwas überraschend 6:4, 7:5 gegen die dänische Weltranglistenzweite Caroline Wozniacki durch.

"Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie ich gespielt habe", sagte Kerber nach ihrem Erfolg. "Ich habe den Ball vom ersten Punkt an gut gespürt und bin einfach fokussiert geblieben." Kerber nahm der Französin in beiden Sätzen schnell den Aufschlag ab und behielt auch in kritischen Situationen bei eigenem Service die Ruhe. "Ich habe gut returniert und gut aufgeschlagen. Ich denke, das war heute der Schlüssel", sagte die 30-Jährige. Kerber hatte bereits im Januar bei den Australian Open stark aufgespielt und war erst im Halbfinale ausgeschieden.

Grund zur Freude hatte auch Philipp Kohlschreiber. Der 34-Jährige besiegte beim parallel stattfindenden ATP-Masters den Weltranglistendritten Marin Cilic aus Kroatien 6:4, 6:4. Kohlschreiber, der zu Beginn des Jahres mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen hatte, trifft nach seinem Erfolg über den Australian-Open-Finalisten auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Kohlschreiber hatte zuvor 13 Spiele nacheinander gegen Spieler aus den Top Ten verloren.