Packendes Tennis-Finale in Indian Wells Nachwuchstalent Andreescu kämpft Kerber nieder

Angelique Kerber hat beim prestigeträchtigen WTA-Turnier in Indian Wells ihren ersten Titel seit ihrem Wimbledonsieg im Juli 2018 verpasst. Die Nummer acht der Tennis-Weltrangliste verlor das dramatische Finale 4:6, 6:3, 4:6 gegen das 18 Jahre alte kanadische Toptalent Bianca Andreescu, verbessert sich aber im Ranking auf Position vier.

Andreescu sicherte sich den Sieg mit ihrem vierten Matchball nach 2:18 Stunden. Kurzzeitig sah es noch so aus, als würde die Kanadierin einbrechen - sie musste im dritten Satz an ihrem Schlagarm behandelt werden, zudem herrschten im kalifornischen Indian Wells Temperaturen über 30 Grad. Andreescu spielte in der Hitze klug, variabel und mit enormer Wucht, vor allem mit dem zweiten Aufschlag der Kanadierin hatte Kerber Probleme.

Andreescu ist die jüngste Indian-Wells-Finalistin seit Kim Clijsters (Belgien) im Jahr 2001 und hat als neue Nummer 24 der Weltrangliste die Top 20 im Visier; sie war für das Turnier dank einer Wildcard qualifiziert. Für ihren Sieg kassiert die 18-Jährige nun 1,34 Millionen Dollar.

JOHN G MABANGLO/EPA-EFE/REX Angelique Kerber

Für Kerber begann das Match mit einem Break zum 0:1 unglücklich, diesem Aufschlagverlust lief sie den gesamten ersten Satz nach. Auch mit dem Wetter hatte die 31-Jährige Probleme.

"Ich seh' den Ball nicht, die Sonne blendet", sagte sie, als ihr Coach Rainer Schüttler nach dem ersten Satz zu einer kurzen Besprechung auf den Platz kam. Der frühere Weltklassespieler, Nachfolger des im vergangenen Oktober freigestellten Belgiers Wim Fissette, antwortete: "Das ist doch scheißegal jetzt, guck den Ball an, konzentrier dich auf deine Beine, lass dir nicht ihr Spiel aufzwingen. Du diktierst das Match." Das gelang ihr allerdings nur im zweiten Satz.

Im dritten Satz beim Stand von 3:5 wehrte Kerber drei Matchbälle ab und verkürzte auf 4:5. Doch wenig später machte Andreescu den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere perfekt.