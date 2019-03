Es war bereits von einem vorgezogenen Finale die Rede - nun fällt das Halbfinale zwischen den Tennisstars Rafael Nadal und Roger Federer aus. Nadal musste das Duell beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells wegen einer Knieverletzung wenige Stunden vor der Partie absagen. Es wäre das 39. Duell zwischen Federer und Nadal gewesen.

"Ich habe mich heute aufgewärmt und gespürt, dass mein Knie nicht in einem Zustand war, den ich brauche, um auf höchstem Level zu spielen", sagte Nadal und kündigte eine Pause bis zum Sandplatz-Turnier in Monte Carlo Mitte April an. Bereits während seines Viertelfinalspiels gegen den Russen Karen Chatschanow hatte Nadal mit Knieproblemen zu kämpfen.

Nadal musste bereits im vergangenen September im Halbfinale der US Open verletzungsbedingt aufgeben. Auch damals war es das rechte Knie, an dem der Spanier wiederholt behandelt werden musste. Zuletzt hatte Nadal bei den Australian Open das Finale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verloren.

Damit zieht Federer kampflos ins Endspiel ein und greift nach seinem 101. Turniersieg auf der Profitour. Seinen Jubiläumssieg hatte der Grand-Slam-Rekordsieger vor zwei Wochen in Dubai gefeiert.