Titelverteidiger John Isner hat den Siegeszug des 18 Jahre alten Félix Auger-Aliassime beendet und ist erneut ins Finale des ATP-Masters in Miami eingezogen. Der US-Amerikaner gewann gegen den 15 Jahre jüngeren Kanadier 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Im Halbfinalmatch schlug Auger-Aliassime in beiden Durchgängen jeweils beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn auf, verlor allerdings beide Aufschlagspiele. "Es waren die Nerven", sagte der Kanadier. "Es ist, als hätte ich mir einen Virus eingefangen oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach sehr schwer zu verdauen. Das waren Chancen, die man nicht vergeben darf."

Auger-Aliassime, der erst als Qualifikant ins Hauptfeld gerückt war, hatte zuvor als jüngster Spieler der Turniergeschichte das Halbfinale in Miami erreicht. Zudem wird er als erster in den 2000er-Jahren geborener Spieler in der kommenden Weltrangliste unter die Top 50 springen.

Im Finale trifft Isner entweder auf Roger Federer oder den 19 Jahre alten Denis Shapovalov, ein weiteres Talent aus Kanada. (Lesen Sie hier mehr über die neue Tennisnation Kanada.)