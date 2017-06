Tennis in Stuttgart Mischa Zverev verpasst erstes Endspiel auf Rasen

Tennisprofi Mischa Zverev hat beim Rasenturnier in Stuttgart sein drittes Finale auf der ATP-Tour verpasst. Der 29-Jährige unterlag dem Spanier Feliciano López in der Vorschlussrunde 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 5:7. Im Endspiel am Sonntag (13 Uhr) trifft López auf Lucas Pouille oder Benoit Paire (beide Frankreich).

Zuvor war der gebürtige Moskauer Zverev nur im Mai beim Sandplatzturnier in Genf und 2010 im französischen Metz bis ins Finale vorgerückt. In der Schweiz hatte er zuletzt im Finale gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka verloren.

In Stuttgart hatte Zverev, die Nummer 31 der Welt, Tommy Haas auf dessen Abschiedstournee im Viertelfinale aus dem Wettbewerb befördert. Dieser hatte zuvor mit seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer überrascht.

Mischas Bruder Alexander hat beim parallel stattfindenden Wettbewerb in 's-Hertogenbosch noch die Chance, ins Endspiel einzuziehen. Der 20-Jährige, der zuletzt überraschend bei den French Open schon in der ersten Runde ausgeschieden war, spielt im Halbfinale gegen Gilles Mueller aus Luxemburg.