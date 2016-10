Turniersieg in Wien Murray greift nach Platz eins

Andy Murray hat zum zweiten Mal das Tennisturnier in Wien gewonnen. Der 29-jährige Brite bezwang im Finale der mit 2,5 Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich 6:3, 7:6 (8:6). Für Murray war es bereits der siebte Titel in diesem Jahr. Nach 1:49 Stunden verwandelte der dreimalige Grand-Slam-Sieger seinen zweiten Matchball.

Durch den Erfolg erhöhte er im Kampf um Platz eins der Weltrangliste den Druck auf den Führenden Novak Djokovic. Nach ATP-Angaben kann Murray den Serben bereits in der kommenden Woche beim Masters-Turnier in Paris von der Spitze verdrängen. Gewinnt Murray in Paris und Djokovic kommt nicht ins Endspiel, ist der Schotte die neue Nummer eins der Weltrangliste.

Sollte Murray hingegen im Endspiel verlieren, müsste Djokovic bereits vor dem Halbfinale ausscheiden, um Murrays Chancen auf Platz eins zu wahren. Djokovic hatte nach einem Formtief und einer enttäuschenden Vorstellung beim Event in Shanghai auf eine Teilnahme in Wien verzichtet.