Tennis Görges zieht erneut ins Finale von Auckland ein

Julia Görges hat zum zweiten Mal in Folge das Endspiel beim Tennisturnier im neuseeländischen Auckland erreicht. Die Titelverteidigerin setzte sich nach 1:28 Stunden mit 6:1, 7:6 (8:6) gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei durch.

Nach überlegen geführtem ersten Satz mit zwei Breaks hatte Görges im zweiten Durchgang mehr Probleme. Erst beim dritten Matchball im Tiebreak returnierte Kuzmova den zweiten Aufschlag von Görges ins Netz.

Im Finale am Sonntag trifft die Wimbledon-Halbfinalistin auf die 18 Jahre alte Bianca Vanessa Andreescu. Die Kanadierin hatte Su-Wei Hsieh aus Taiwan mit 6:3, 6:3 besiegt. Für Andreescu ist es das erste WTA-Finale ihrer Karriere.

Die 30 Jahre alte Görges ist in Auckland an Position zwei gesetzt. Das Vorbereitungsturnier auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open ist mit 250.000 Dollar dotiert. Im vergangenen Jahr hatte Görges im Endspiel die Weltranglistendritte Caroline Wozniacki geschlagen.