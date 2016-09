US Open Siegemund holt Mixed-Titel

Laura Siegemund hat als dritte deutsche Tennisspielerin nach Cilly Aussem und Anna-Lena Grönefeld ein Grand-Slam-Turnier im Mixed gewonnen. Die 28-Jährige triumphierte an der Seite des Kroaten Mate Pavic im Finale der US Open über Coco Vandeweghe und Rajeev Ram aus den USA. Das Duo gewann nach 73 Minuten 6:4, 6:4.

Aussem hatte 1930 bei den French Open mit dem Amerikaner Bill Tilden den Titel geholt, Grönefeld gewann 2009 mit Mark Knowles (Bahamas) in Wimbledon und 2014 mit dem Niederländer Jean-Julien Rojer in Paris.

Für Siegemund war es nach Wimbledon erst das zweite Mixed-Turnier ihrer Karriere. Für den Titel kassierte sie 75.000 US-Dollar (ca. 67.000 Euro). Im Einzel war sie trotz einer verschleppten Grippe, die sie von den Olympischen Spielen in Rio mitgebracht hatte, in die dritte Runde eingezogen. Dort unterlag sie Venus Williams (USA).

Der Titel in Flushing Meadows krönt das erfolgreiche Jahr der Deutschen. Die vergangene Saison hatte Siegemund noch auf Platz 90 des Einzelrankings abgeschlossen, mittlerweile ist sie die Nummer 27. Für Bundestrainerin Barbara Rittner ist sie längst eine Kandidatin für die nächste Fed-Cup-Partie in den USA Anfang des kommenden Jahres. "Wenn sie mich aufstellt, geht ein Traum in Erfüllung. Wenn sie mich nicht aufstellt, schufte ich weiter, solange, bis sie mich einmal aufstellt", sagte Siegemund.