Ehemalige Wimbledonsiegerin Marion Bartoli will wieder Tennis spielen

Die ehemalige Wimbledonsiegerin Marion Bartoli hat ihr Comeback auf dem Tennisplatz angekündigt. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die 33-jährige Französin mit: "Ich bin sehr glücklich, meine Rückkehr auf die WTA-Tour bekannt zu geben. Ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen und große Gefühle mit euch zu teilen."

Bartoli hatte 2013 im Wimbledonfinale gegen Sabine Lisicki ihren einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen und war rund sechs Wochen später überraschend zurückgetreten. "Es wird eine große Herausforderung. Ich muss noch viel trainieren und hoffe wirklich, dass ich Mitte März für das Turnier in Miami bereit sein werde", sagte Bartoli, die auf der WTA-Tour acht Turniersiege gefeiert hat.

Noch im Januar 2014 hatte die ehemalige Weltranglistensiebte eine Rückkehr auf die Tour kategorisch ausgeschlossen: "Meine Schulter ist für immer kaputt. Ich kann noch nicht einmal mehr aufschlagen." 2016 litt Bartoli an einem mysteriösen Virus, durch den sie enorm an Gewicht verlor. Im November des gleichen Jahres lief sie nach ihrer Genesung - als Zeichen des Neustarts - den New York Marathon.