Tennis Auch Milos Raonic fehlt bei den US Open

Der kanadische Tennisstar Milos Raonic hat als vierter Top-Spieler seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Aufgrund einer Verletzung am Handgelenk könne er nicht starten, teilten die Veranstalter mit. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag in New York.

"Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, die Verletzung rechtzeitig auszukurieren, aber mir bleibt keine andere Möglichkeit, als abzusagen", sagte Raonic. Am Mittwoch wurden ihm bei einem Eingriff im Handgelenk Knochenteile entfernt. Nun wird er einige Wochen ausfallen.

Zuvor hatten der Weltranglisten-Vierte und Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien/5.) und Kei Nishikori (Japan/10.) ihren Verzicht erklärt. Alle drei haben ihre Saison bereits beendet. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev (Hamburg/6.) kann hingegen antreten und gehört auch aufgrund der vielen Absagen zum Favoritenkreis.

Raonic belegt derzeit den elften Platz der Weltrangliste. Zudem gehört er zu den Spielern, die vom 22. bis 24. September beim neu geschaffenen Laver Cup spielen sollen. Bei dem Turnier treten sechs Top-Spieler aus Europa gegen sechs Spieler aus dem Rest der Welt an.