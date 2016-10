Tennisrüpel Kyrgios begibt sich in sportpsychologische Behandlung

Der derzeit gesperrte australische Tennisprofi Nick Kyrgios will nach seinem unsportlichen Verhalten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. "Nick versteht die Bedeutung seiner Handlungen, er hat Reue und die Bereitschaft zur Verbesserung gezeigt", teilte der australische Tennisverband mit. Der 21-Jährige habe zugestimmt, sich in sportpsychologische Behandlung zu begeben. Dies hatte die Spielerorganisation ATP zur Voraussetzung gemacht, um die achtwöchige Sperre für Kyrgios auf drei Wochen zu verkürzen.

Der Australier war am Montag von der ATP gesperrt und mit einer Geldstrafe belegt worden, weil er das Zweitrunden-Match von Shanghai gegen Mischa Zverev (3:6, 1:6) vergangene Woche am Ende praktisch abgeschenkt und sichtlich lustlos gespielt hatte. Die ATP hatte den Weltranglisten-14. bereits direkt nach der Partie mit einer ersten Geldstrafe belegt. Kyrgios ist für sein umstrittenes Verhalten bekannt.

"Nicks Gesundheit und sein Wohlergehen haben Priorität", teilte der australische Tennisverband weiter mit. "Wir glauben, es ist unsere Verantwortung, Nick zu helfen, sowohl seine Professionalität auf dem Platz als Spieler als auch seine Persönlichkeit zu verbessern."