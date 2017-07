Wegen Ellbogenverletzung Djokovic muss Saison frühzeitig beenden

Tennisstar Novak Djokovic wird seine Saison wegen einer Verletzung am Ellbogen vorzeitig beenden und 2017 an keinem Turnier mehr teilnehmen. Das gab der Weltranglistenvierte aus Serbien in Belgrad bekannt.

Damit wird der zweimalige New-York-Sieger auch die US Open (28. August bis 10. September) verpassen. In Wimbledon hatte der 30-Jährige zuletzt sein Viertelfinale gegen Tomas Berdych wegen der Blessur abbrechen müssen und danach erklärt: "Diese Verletzung beschäftigt mich schon seit anderthalb Jahren."

Zuvor hatte der zwölfmalige Major-Sieger gesagt, dass seine Leidenschaft für den Tennissport nach einem Jahr im Abwärtsstrudel zurück sei. Djokovic konnte in diesem Jahr erstmals seit 2009 kein Grand-Slam-Turnier gewinnen, nie kam er über ein Major-Viertelfinale hinaus. Er gewann 79 Prozent seiner Matches, zwischen den Jahren 2011 bis 2016 waren es bis zu 93 Prozent gewesen.

In der Weltrangliste wird Djokovic nun bis zum Ende des Jahres aus den Top Ten rutschen. Im besten Fall bliebe der ehemalige Schützling von Boris Becker auf Rang zwölf. Des Weiteren geht eine beeindruckende Serie zu Ende: Djokovic wird erstmals seit den Australian Open 2004 eines der vier Grand-Slam-Turniere verpassen.