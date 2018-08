Sieg gegen Federer in Cincinnati Djokovic gewinnt als erster Spieler alle neun Masters-Turniere

Wimbledonsieger Novak Djokovic hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters-Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit als erster Spieler überhaupt jedes der neun ATP-Masters-Turniere für sich entschieden. Der 31-jährige Serbe besiegte im Finale den Weltranglisten-Zweiten Roger Federer glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:4. Den Punkt zum Matchgewinn verwandelte der Weltranglisten-Zehnte nach 1:24 Stunden.

Für Djokovic war es der erste Sieg im sechsten Endspiel bei dem mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier im US-Bundesstaat Ohio. "Es ist natürlich ein ganz besonderer Moment, zum ersten Mal mit der Siegertrophäe hier in Cincinnati zu stehen", sagte Djokovic. "Meine Karriere ist eine Achterbahnfahrt gewesen, mit Verletzungen, Auszeiten und einer Operation im Frühjahr. Wieder auf diesem Niveau zu spielen, erscheint fast ein bisschen unwirklich".

Im vergangenen Jahr war Djokovic bei keinem der vier Grand-Slam-Turniere über das Viertelfinale hinausgekommen. In diesem Jahr triumphierte er bereits in Wimbledon - und nun hat der Serbe das letzte große Turnier vor den US Open (27. August bis 9. September) gewonnen.

TANNEN MAURY/EPA-EFE/REX/Shutterstock Federer (links) und Djokovic

Für Djokovic war es zudem der 24. Erfolg im 46. Duell gegen Federer. "Glückwunsch an Novak, er hat Geschichte geschrieben", sagte der Schweizer nach dem Match: "Er kann sehr stolz sein. Nicht nur über den Sieg heute, sondern auf seine gesamte Karriere."