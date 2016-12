Tennis Djokovic und Trainer Becker trennen sich

Erst im November hatte Novak Djokovic Platz eins in der Tennis-Weltrangliste an Andy Murray verloren. Jetzt gehen der Serbe und sein Trainer Boris Becker getrennte Wege. Djokovic bestätigte die Trennung auf seiner Facebook-Seite.

Becker war drei Jahre Coach von Djokovic. In dieser Zeit gewann dieser sechs Grand-Slam-Titel. Neben zwei Australian-Open- und zwei Wimbledon-Erfolgen holte Djokovic sich auch einmal die US Open und gewann in diesem Jahr erstmals das Sandplatzturnier in Paris.

In den vergangenen Wochen war darüber spekuliert worden, dass die Aufnahme des Spaniers Pepe Imaz ins Trainerteam von Djokovic zu Spannungen mit Becker geführt haben könnte. Der ehemalige deutsche Weltklassespieler wollte das weder bestätigen noch dementieren. Imaz ist aufgrund seiner "Liebe-und-Frieden"-Philosophie umstritten.