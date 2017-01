Rückenprobleme Kohlschreiber sagt Viertelfinale in Sydney ab

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber konnte beim ATP-Turnier in Sydney wegen einer Rückenverletzung nicht zu seinem Viertelfinalmatch gegen Titelverteidiger Viktor Troicki antreten. Dies teilte die ATP offiziell mit. Der Serbe Troicki kam damit kampflos weiter und trifft nun im Halbfinale auf den Luxemburger Gilles Muller.

Inwieweit die Verletzung auch einen Start von Kohlschreiber bei den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne gefährden könnte, ist noch nicht bekannt. Aber selbst, wenn Kohlschreiber in Melbourne antreten kann, ist das kampflose Aus in Sydney ein Rückschlag für den 33-Jährigen. Zuvor hatte er sich in dem Vorbereitungsturnier in guter Form präsentiert. Insgesamt werden bei dem Wettbewerb 437.380 australische Dollar Preisgeld vergeben (etwa 307.600 Euro).

Den Italiener Fabio Fognini hatte Kohlschreiber zum Auftakt ebenso in zwei Sätzen bezwungen wie im Achtelfinale den Australier Jordan Thompson. Bei den Australian Open ist er als zweitbester Deutscher hinter Alexander Zverev (Nummer 24) an Position 32 gesetzt.