Tennisturnier in Dubai Kohlschreiber scheitert knapp an Murray

Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Dubai gegen Andy Murray sieben Matchbälle nicht nutzen können und ist dem Weltranglistenersten im Viertelfinale unterlegen. Kohlschreiber verlor letztlich in drei Sätzen 7:6 (7:4), 6:7 (18:20), 1:6. Der Deutsche hat erst einmal in seiner Karriere gegen Murray gewonnen.

So spannend war es auf dem Center Court im Tennis-Stadion von Dubai, dass die beiden Profis im Tiebreak einmal sogar vergaßen, die Seiten zu wechseln. Kohlschreiber war dem Einzug ins Halbfinale nahe, doch Murray, der Olympiasieger von Rio, wollte sich nicht geschlagen geben. Im dritten Durchgang schaffte Murray dann das Break zum 3:1 - Kohlschreibers Widerstand war gebrochen. Murray nahm seinem Gegenspieler wenig später erneut den Aufschlag zum 5:1 ab und verwandelte nach fast drei Stunden seinen ersten Matchball.

Murray trifft im Halbfinale des mit 2,4 Millionen Dollar dotierten Turniers am Persischen Golf nun auf Federer-Bezwinger Jewgeni Donskoi aus Russland oder Lucas Pouille aus Frankreich. Das zweite Vorschlussrundenspiel bestreiten Fernando Verdasco aus Spanien und der Niederländer Robin Haase.