1000. Match für Tennisstar Nadal gewinnt Jubiläumsspiel

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat einen Sieg in seinem Jubiläumsmatch gefeiert. Im 1000. ATP-Spiel seiner Karriere setzte sich der Spanier beim Masters in Miami gegen Philipp Kohlschreiber 0:6, 6:2, 6:3 durch. Durch den Erfolg steht der 30-Jährige im Achtelfinale. Dort trifft er am Dienstag auf den Franzosen Nicolas Mahut.

"Ich habe immer wieder gehört, dass ich eine kurze Karriere haben würde", sagte Nadal nach seinem Erfolg: "Aber ich bin immer noch hier. Das ist mir wichtig."

Zu Beginn schien es allerdings, als könne Kohlschreiber Nadal diesen Feiertag verderben. "Ich habe den ersten Satz verloren, weil er zu gut war, das ist alles", sagte Nadal über seinen Gegner. "Aber ein Spiel ist lang und das Gute ist, dass ich nach so einem schwierigen Auftakt Druck aufbauen konnte."

In nur 25 Minuten hatte der stark und konzentriert aufspielende Kohlschreiber den ersten Satz für sich entschieden und Nadal dabei jedes Aufschlagspiel genommen. Ab dem zweiten Satz kämpfte sich der Favorit mit der Unterstützung des Publikums in Florida zurück ins Spiel. Nadal machte nun kaum noch Fehler und ließ Kohlschreiber keine Chance.

Nach Kohlschreibers Aus ist Alexander Zverev bei dem mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier als letzter Deutscher im Rennen. Er trifft am Montagabend deutscher Zeit gegen den US-Aufschlagspezialisten John Isner um den Einzug ins Achtelfinale.

Auch Angelique Kerber hat das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglistenerste setzte sich gegen die Amerikanerin Shelby Rogers 6:4, 7:5 durch. Kerber bekommt es nun mit Risa Ozaki zu tun. Die Qualifikantin aus Japan hatte zuvor überraschend Julia Görges 7:6 (7:5), 6:3 ausgeschaltet und damit ein deutsches Achtelfinal-Duell verhindert.

Gegen Rogers erwischte Kerber einen schwachen Start und lag schnell mit 0:3 hinten. Doch dann steigerte sie sich und gewann nach 38 Minuten den ersten Durchgang. Auch im zweiten Abschnitt gelang Kerber ein schnelles Break. Doch statt die Partie souverän zu Ende zu spielen, leistete sich die Vorjahreshalbfinalistin leichte Fehler. Gerade noch rechtzeitig steigerte sich Kerber aber wieder und machte den Sieg nach insgesamt 1:29 Stunden perfekt.