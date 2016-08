US Open: Nadal erreicht dritte Runde

Rafael Nadal hat die dritte Runde der US Open erreicht, ausgeschieden sind hingegen Wimbledonfinalist Milos Raonic und French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza. Die an Nummer drei gesetzte Spanierin verlor überraschend gegen Anastasia Sewastowa aus Lettland 5:7, 4:6.

Der an Position fünf eingestufte Raonic scheiterte an dem US-amerikanischen Qualifikanten Ryan Harrison 7:6 (7:4), 5:7, 5:7, 1:6. Der 25 Jahre alte Kanadier musste sich allerdings während der Partie am Oberschenkel und am Handgelenk behandeln lassen. In der ersten Runde hatte Raonic den deutschen Profi Dustin Brown noch klar in drei Sätzen bezwungen.

Nadal hatte im zweiten Match der Night Session keine Schwierigkeiten mit dem Südtiroler Andreas Seppi. Um 23.46 Uhr Ortszeit verwandelte der zweimalige Turniersieger seinen ersten Matchball zum 6:0, 7:5, 6:1. Beim Stand von 3:3 im zweiten Satz erlebten die Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadium eine Premiere, weil erstmals das 150 Millionen Dollar teure neue Dach während eines Matches geschlossen wurde. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft der Spanier am Freitag auf den Russen Andrej Kusnezow.

Für eine Überraschung in der Damen-Konkurrenz sorgte die 17 Jahre alte Qualifikantin Catherine Bellis. Die Nummer 158 der Weltrangliste setzte sich gegen ihre US-amerikanische Landsfrau Shelby Rogers 2:6, 6:2, 6:2 durch und trifft jetzt auf Angelique Kerber, die die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni 6:2, 7:6 besiegt hatte.