Tennis in China Nadal feiert seinen 75. Turniersieg

Der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat beim ATP-Turnier in Peking seinen sechsten Titel der Saison und seinen 75. insgesamt. Der 16-malige Grand-Slam-Sieger bezwang den Australier Nick Kyrgios in einem einseitigen Endspiel 6:2, 6:1. Bereits nach 1:32 Stunden verwandelte Nadal seinen ersten Matchball und baute seine Führung in der Weltrangliste damit weiter aus.

Kyrgios, der im Halbfinale Alexander Zverev bezwungen hatte, haderte mit der Leistung des Schiedsrichters. Immer wieder verwickelte der 22-Jährige den Unparteiischen in Diskussionen. Kurz vor Ende des ersten Satzes bekam Kyrgios sogar einen Strafpunkt zugesprochen, nachdem er zuvor verwarnt worden war. Nadal zeigte sich unbeeindruckt und wehrte im Matchverlauf insgesamt vier Breakbälle ab.

Für den 31 Jahre alten Spanier war es der zwölfte Erfolg in Serie. In diesem Jahr hatte Nadal schon in Monte Carlo, Barcelona, Madrid sowie bei den French und US Open triumphiert. Vor zwei Wochen gewann er an der Seite von Roger Federer den neu gegründeten Laver Cup. In der ewigen Bestenliste rückt er einer Legende immer näher: John McEnroe hatte in seiner Laufbahn insgesamt 77 Turniere gewonnen. Vor den beiden Stars liegen nur noch Federer (93), Ivan Lendl (94) und Jimmy Connors (109).

In der kommenden Woche schlägt Nadal beim Masters in Shanghai auf, wo auch sein Dauerrivale Federer wieder antreten wird. Zverev ist bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Event hinter den beiden Superstars an Position drei gesetzt.