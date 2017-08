Wegen Federer-Absage in Cincinnati Nadal kehrt an Spitze der Weltrangliste zurück

Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hat nach der Final-Niederlage gegen Alexander Zverev in Montreal seine Teilnahme am Masters in Cincinnati wegen einer Rückenverletzung abgesagt. Damit steht bereits fest, dass Rafael Nadal am kommenden Montag erstmals seit Juli 2014 an die Spitze der Weltrangliste zurückkehrt.

Da der derzeitige Führende, Andy Murray, noch immer verletzt pausiert, stand bereits vor dem am Sonntag gestarteten Turnier in Cincinnati fest, dass entweder Federer oder Nadal die Führung im ATP-Ranking übernehmen werden. Der 15-malige Grand-Slam-Champion Nadal hatte die Weltrangliste zwischen 2008 und 2014 insgesamt 141 Wochen lang angeführt.

Bei den in zwei Wochen beginnenden US Open (28. August bis 10. September) droht mit Federer damit ein weiterer Hochkaräter auszufallen. Zuvor hatten bereits Stan Wawrinka und Novak Djokovic absagen müssen.

Zverev, der in Montreal seinen zweiten Masters-Erfolg feierte, wird am Montag in jedem Fall auf Rang sechs vorrücken. Weil Vorjahressieger Marin Cilic ebenfalls verletzungsbedingt pausieren muss, macht der 20-jährige Deutsche einen weiteren Platz gut.