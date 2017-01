Rückkehr nach sechs Monaten Federer glänzt bei Comeback

Roger Federer hat bei seinem Comeback nach sechsmonatiger Verletzungspause zwei lockere Siege eingefahren. Der 17-malige Grand-Slam-Champion startete mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen den Briten Dan Evans in den Hopman-Cup in Perth und gewann später an der Seite seiner Teamkollegin Belinda Bencic auch das Doppel gegen Evans und Heather Watson 4:0, 4:1.

Der Auftaktsieg bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien hatte für die Schweiz bereits vor dem abschließenden Spiel festgestanden, weil nach Federer auch Bencic ihr Einzel gegen Watson 7:5, 3:6, 6:2 gewann.

Federer hatte die vergangene Saison wegen einer Knieverletzung schon im Sommer beendet, sein letztes Spiel bestritt er im Juli bei seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon gegen den Kanadier Milos Raonic. Seither fiel der 35-Jährige erstmals seit mehr als 14 Jahren aus den Top 10 der ATP-Weltrangliste.

Mit Evans hatte Federer in Perth nun keine Probleme und verwandelte schon nach 62 Minuten seinen ersten Matchball. Andrea Petkovic und Alexander Zverev starteten indes mit einer Niederlage. Das deutsche Duo unterlag Frankreich 1:2. Petkovic hatte ihr Tennisjahr zunächst mit einem 6:2, 6:1 gegen Kristina Mladenovic eröffnet, anschließend verlor Zverev allerdings knapp gegen Richard Gasquet. Das entscheidende Doppel mussten Petkovic und Zverev dann mit 2:4, 1:4 abgeben.