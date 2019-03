Roger Federer hat ein weiteres Mal Tennis-Geschichte geschrieben: Der 37-Jährige hat als erst zweiter Spieler überhaupt seinen 100. Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Im Endspiel von Dubai setzte sich der Schweizer nach einer starken Vorstellung 6:4, 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas durch. Damit glückte Federer auch die Revanche für das Achtelfinal-Aus bei den Australian Open gegen den 20 Jahre alten Griechen.

Im 152. Finale seiner Laufbahn gewann der Rekord-Grand-Slam-Sieger damit zum 100. Mal. "Ein Traum ist wahrgeworden", sagte Federer zu diesem neuen Meilenstein. In der ewigen Bestenliste liegt nach wie vor nur Jimmy Connors vor ihm. Der US-Amerikaner hatte zwischen 1972 und 1996 bei 109 Turnieren triumphiert.

Für Federer, der in Dubai zum insgesamt achten Mal gewinnen konnte, kommt der Erfolg zu einem wichtigen Zeitpunkt. Zuletzt hatte der langjährige Weltranglisten-Erste insbesondere bei den Grand-Slam-Turnieren frühe Niederlagen verkraften müssen. Durch den Erfolg springt er in der Weltrangliste auf Rang vier. Tsitsipas ist nach dem Finaleinzug erstmals in den Top 10.

Federer hatte in einem hochklassigen Finale zunächst den besseren Start erwischt. Doch im zweiten Satz zeigte auch der zunächst erschöpft wirkender Tsitsipas sein Können, was ihm ein Lob vom Altmeister einbrachte. "Ich bin mir sicher, dass er eine tolle Karriere haben wird", sagte Federer über den Griechen, der gerade einmal zwei Jahre alt war, als Federer am 4. Februar 2001 in Mailand gegen den Franzosen Julien Boutter seinen ersten Titel gewonnen hatte. Mit Blick auf Talente wie Tsitsipas habe Federer daher keine Sorge um die Zukunft seines Sports: "Tennis ist in guten Händen. Egal ob ich da bin oder nicht."