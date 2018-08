Auch im Tennis soll es sie mal gegeben haben, die wilden Jahre. Turniere boten Spannung, Grand-Slam-Sieger waren im Vorfeld nur schwer zu erahnen. Zwischen August 2000 und Juni 2002 gewannen, man mag es sich heutzutage kaum noch vorstellen können, acht verschiedene Profis ein sogenanntes Major - in Folge. Ihre Namen? Pete Sampras, Marat Safin, Andre Agassi, Gustavo Kuerten, Goran Ivanisevic, Lleyton Hewitt, Thomas Johansson und Albert Costa.

Derart anarchistische Zustände gab es fortan nicht mehr. Die Plätze in Melbourne, Paris, London und New York werden seither mehr oder weniger von den gleichen Personen beherrscht. Als erster dominierte Roger Federer, vor allem auf seinem geliebten Rasen. Dann durchbrach Rafael Nadal die Dominanz des Schweizers, insbesondere auf Sand. Wenig später gesellte sich Novak Djokovic zu dem Duo - und erreichte am vergangenen Sonntag einen weiteren Meilenstein.

Der Serbe gewann zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters-Turnier in Cincinnati und hat damit als erster Spieler überhaupt jedes der neun ATP-Masters-Events für sich entschieden. Insgesamt kommt er nun auf 31 Erfolge auf der prestigeträchtigen Serie, besser ist nur Nadal (33), im Hintergrund lauert Federer mit 27 Titeln.

AFP Roger Federer und Novak Djokovic in Cincinnati

Nicht nur die Zuschauer, auch die Turnier-Veranstalter fürchten das Ende

Seit nunmehr 15 Jahren kreist der Sport um die drei Namen. Federer, Nadal und Djokovic spielen in ihrer eigenen Liga, haben den Sport auf ein neues Level gehoben und 51 der vergangenen 60 Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Federer, mittlerweile 37 Jahre alt, spielte in Cincinnati sein 150. ATP-Endspiel und steht kurz davor, sein 100. Turnier zu gewinnen. Er führte über 300 Wochen die Weltrangliste an und verdiente über 100 Millionen US-Dollar, ein ähnliches Preisgeld strichen sonst nur noch Nadal und Djokovic ein. Die Liste von Rekorden und Bestmarken ließe sich beliebig fortsetzen. Doch vielmehr beschäftigen sich Tennis-Fans mit der Frage: Was passiert, wenn die Drei sich von den großen Plätzen zurückziehen werden?

Nicht nur die Zuschauer, auch die Turnier-Veranstalter dürften diesen Tag fürchten. Es sind die großen Duelle, die die Massen in Stadien und vor den Fernseher locken. Federer gegen Nadal war immer auch das Duell der Gegensätze. Der Künstler und Ästhet auf der einen, das Kraftpaket auf der anderen Seite. Begegneten sich Nadal und Djokovic, spielten die defensiv- und konterstärksten Profis der Geschichte gegeneinander.

Lange werden sich die Fans an diesen Duellen nicht mehr erfreuen dürfen: Vor allem Federers Karriereende ist absehbar. Dass sich der Schweizer im hohen Tennis-Alter überhaupt noch mit seinen Rivalen messen kann, ist schon überraschend. Doch seit seinem Erfolg in Melbourne vor einem halben Jahr häufen sich die Rückschläge. Wimbledon-Aus trotz 2:0-Satzführung, Niederlagen in Halle, Miami, Indian Wells und nun Cincinnati. Der Wille, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten, um Kraft zu sparen, hat seinem Spiel zuletzt nicht immer gut getan.

Zverev wird es in Zukunft schwer haben, seine Titel richtig einzuordnen

Auch Nadal (32 Jahre) und Djokovic (31 Jahre) erreichen bald ein kritisches Tennis-Alter. Der intensive und kräfteraubende Spielstil dürfte ihre Karrieren früher enden lassen als jene von Federer. Die "Staffelübergabe" gestaltet sich jedoch schwierig. Vor Jahren galten Grigor Dimitrov, Milos Raonic, David Goffin und Kei Nishikori als potenzielle Nachfolger des Trios - doch keiner konnte den hohen Erwartungen gerecht werden.

Seit 2016 feiern neue, aufstrebende Talente erste Erfolge. Alexander Zverev gewann bereits drei verschiedene Masters-Turniere, bei Majors reichte es für den 21-jährigen Deutschen hingegen noch nie für den Einzug ins Halbfinale. Das veranlasste Federer kürzlich zu einer Kritik. Laut dem Schweizer sei die junge Konkurrenz "leider oder für mich persönlich glücklicherweise" nicht auf einem so extrem hohen Level wie seinerzeit Nadal. "Man muss sich einfach mal wieder in Erinnerung rufen, wie gut schon der junge Rafa war", so Federer.

Was der 37-Jährige dabei verschwieg, ist, dass er zum selben Zeitpunkt seiner Karriere noch auf einen Grand-Slam-Titel wartete. Zverev und sein ebenfalls noch junger Konkurrent Stefanos Tsitsipas (20) haben mit ihrer extrovertierten und emotionalen Art das Potenzial, die kommende Generation zu prägen. Dennoch werden sie es schwer haben, ihre Titel richtig einzuordnen. Fans und Medien werden die Erfolge an denen von Federer, Nadal und Djokovic messen. Doch die Dominanz und Konstanz des Trios dürfte für immer unerreicht bleiben.

Die Zuschauer müssen sich wohl schon bald wieder auf wilde Jahre einstellen.