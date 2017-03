Tennis in Indian Wells Federer triumphiert zum fünften Mal

Zum fünften Mal hat Roger Federer das Tennis-Turnier in Indian Wells gewonnen. Damit ist er nun gemeinsam mit Jimmy Connors Rekordsieger und außerdem ältester Sieger der Veranstaltung. In einem Schweizer Finale besiegte der 35-jährige Federer den an Nummer drei gesetzten Stan Wawrinka in 81 Minuten 6:4, 7:5. Das Turnier ist mit 6,9 Millionen Dollar dotiert. "Es war mal wieder eine märchenhafte Woche", sagte Federer nach dem Match.

Für den Routinier war es nach dem Sieg bei den Australian Open der nächste Coup in diesem Jahr. "Dass ich jetzt schon zwei große Turniere gewinnen konnte, ist auch für mich traumhaft", sagte Federer: "Ich hoffe, dass mir mein Körper weiter erlauben wird zu spielen." Im 23. Aufeinandertreffen der beiden Schweizer Top-Spieler war es für ihn der 20. Sieg. In der Weltrangliste verbessert sich Federer am Montag um vier Plätze auf Rang sechs.

Im Finale von Indian Wells brachten die Freunde ihre Aufschlagspiele jeweils zunächst durch. Erst beim Stand von 5:4 im ersten Satz gelang Federer das erste Break zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang begann Wawrinka zunächst stark und holte sich Federer erstes Aufschlagspiel, für den es das erste kassierte Break in zwei Wochen war.

Doch der 18-malige Grand-Slam-Sieger ließ sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht verunsichern und gewann die nächsten drei Spiele. Mit einem Vorhand-Winner entschied Federer letztlich das Match in 81 Minuten.