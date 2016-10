Tennis-Star Serena Williams sagt WTA-Finals ab

Serena Williams hat ihre Teilnahme an den WTA-Finals der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres verletzungsbedingt abgesagt. Sie habe schlechte Nachrichten von ihrem Arzt bekommen, ihre schon länger verletzte Schulter müsse weiter behandelt werden, sagte die 35-Jährige in einer Videobotschaft. "Ich werde in den kommenden Wochen nicht spielen können", sagte Williams, die damit die letzte theoretische Chance einbüßt, Angelique Kerber zum Jahresende wieder als Nummer eins der Welt abzulösen.

Wegen ihrer Verletzungsprobleme spielte die Weltranglistenzweite in diesem Jahr nur bei acht Turnieren. Williams hatte zuletzt unter anderem das Turnier in Hongkong wegen der Blessur verpasst und auch im Sommer schon Beschwerden.

Die WTA-Finals in Singapur beginnen am Sonntag. Neben der Weltranglistenersten Kerber starten diesmal die Weltranglistendritte und Vorjahressiegerin Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Karolina Pliskova, Garbiñe Muguruza, Madison Keys und Dominika Cibulkova. Die letzte Teilnehmerin ist noch offen.

"Ich habe mich schon gefreut, in diesem Jahr in Singapur gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen", sagte Williams. Neben Wimbledon, wo sie Kerber im Finale besiegt hatte, war Williams 2016 auch bei einem WTA-Turnier in Italien erfolgreich. Bei den Australian Open und den French Open hatte die US-Amerikanerin jeweils im Finale verloren - in Australien gegen Kerber, in Paris gegen die Spanierin Muguruza.