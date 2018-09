Serena Williams hat es erneut ins Finale der US Open in New York geschafft. Sie besiegte im Halbfinale am Donnerstagabend Anastasija Sevastova aus Lettland, nach 66 Minuten stand es 6:3, 6:0. Im Finale an diesem Samstag trifft Williams nun entweder auf Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA oder auf Naomi Osaka aus Japan.

.@serenawilliams defeats Sevastova 6-3, 6-0 to reach her 9th singles final in Flushing Meadows!



She awaits the winner of Keys/Osaka...#USOpen pic.twitter.com/HSbMOahyvb — US Open Tennis (@usopen) 7. September 2018

Für die 36-jährige Amerikanerin ist es das neunte Finale bei den US Open. Es geht dann um ihren insgesamt 24. Einzel-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier - und um den ersten seit ihrer Babypause. Mit einem Sieg würde Williams den Rekord der Australierin Margaret Court für die meisten Grand-Slam-Titel einstellen. Schon im Juli hatte Williams in Wimbledon die Chance dazu gehabt. Sie verlor jedoch im Finale gegen Angelique Kerber.

Von insgesamt 30 Endspielen in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York hat Serena Williams nur sieben verloren. Zweimal gegen Kerber, zweimal gegen ihre Schwester Venus sowie je einmal gegen Samantha Stosur, MArija Scharapowa und Garbine Muguruza. In Flushing Meadows hat sie 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 und 2014 triumphiert. Im vergangenen Jahr hatte Williams das Turnier wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia ausgelassen.