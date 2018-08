"Ich bin sicher, dass wir uns einig werden und alles gut wird." Mit diesen Worten kommentierte Tennis-Superstar Serena Williams das drohende Verbot des Catsuits, den sie in diesem Jahr bei den French Open getragen hatte. Die Verantwortlichen des französischen Tennisverbands FFT hatten am Freitag die Einführung eines Dresscodes für das Turnier in Paris angekündigt.

Williams erklärte nochmals, dass sie den Ganzkörperanzug nur getragen habe, weil sie nach der Geburt ihrer Tochter Olympia an Durchblutungsstörungen leidet. Der Anzug habe die Blutzirkulation angeregt. Bei den am Montag beginnenden US Open wäre der Catsuit erlaubt. Trotzdem hat die 36-Jährige ein neues Outfit angekündigt.

"In der Welt der Mode will man nicht zur Wiederholungstäterin werden", sagte Williams mit einem Augenzwinkern. Inzwischen habe sie "andere Methoden" gefunden, um die Durchblutung zu fördern. Unter anderem trage sie aus diesem Grund Strumpfhosen, sodass sie den Catsuit nicht mehr benötige.