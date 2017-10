Tennis-Weltrangliste Ohne Grand-Slam-Titel an die Spitze

Simona Halep übernimmt am kommenden Montag erstmals in ihrer Karriere die Führung in der Tennis-Weltrangliste. Die Rumänin erreichte beim WTA-Turnier in Peking das Finale und löst die spanische Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza an der Spitze ab, die sich dort nur vier Wochen halten konnte.

Halep gewann in China gegen die Lettin Jelena Ostapenko 6:2, 6:4 und revanchierte sich damit für die Niederlage im Finale der French Open. Damals hatte Halep ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier und den Sprung auf Platz eins verpasst. Auch in Wimbledon und beim US-Hartplatzturnier in Cincinnati scheiterte sie, kurz bevor sie den Tennis-Thron besteigen konnte. Der neuen Weltranglistenersten fehlt aber weiterhin ein Sieg bei einem der vier großen Major-Turniere.

In dieser Saison ist Halep nach Serena Williams (USA), der Deutschen Angelique Kerber, Karolina Pliskova (Tschechien) und Muguruza bereits die fünfte Nummer eins. Das hatte es seit 2008 nicht mehr gegeben, als mit der Belgierin Justine Henin, Maria Sharapova (Russland), den beiden Serbinnen Ana Ivanovic und Jelena Jankovic sowie Serena Williams ebenfalls fünf verschiedene Spielerinnen an der WTA-Spitze gestanden hatten.

Im Finale des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers trifft Halep am Sonntag entweder auf die Tschechin Petra Kvitova oder die Französin Caroline Garcia. Die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic waren in Peking jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden. Kerber ist in der Weltrangliste mittlerweile auf den zwölften Platz abgerutscht.