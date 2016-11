ATP-Finale Wawrinka wahrt seine Chancen

US-Open-Sieger Stan Wawrinka kann noch auf eine Halbfinal-Teilnahme beim ATP-Finale in London hoffen. Der Schweizer besiegte am Mittwochabend Marin Cilic in 1:58 Stunden 7:6 (7:3), 7:6 (7:3) und kann damit aus eigener Kraft den Einzug unter die letzten Vier beim Jahresabschluss der Tennisprofis perfekt machen.

Dazu müsste er am Freitag den Weltranglistenersten Andy Murray in zwei Sätzen schlagen oder auf einen Ausrutscher von Kei Nishikori hoffen. Der Schotte hatte den Japaner am Nachmittag in einem Marathon-Match in 3:20 Stunden 6:7 (9:11), 6:4, 6:4 besiegt und führt die Gruppe "John McEnroe" aktuell an. Der Kroate Cilic hat nach zwei glatten Niederlagen keine Chance mehr auf das Weiterkommen.