Tennisstar Juan Martin del Potro Geliebter Pechvogel

Roger Federer muss sich in der Nacht zum Donnerstag mit einer ungewohnten Situation anfreunden. In seinem Viertelfinalmatch wird ausnahmsweise mal nicht der Löwenanteil der 22.547 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium für ihn, den Publikumsliebling schlechthin, jubeln. Sondern für Juan Martin del Potro aus Argentinien, den Tennis-Pechvogel.

Um das Fan-Phänomen del Potro zu verstehen, muss man zurückblicken. "Delpo", wie ihn seine Anhänger nennen, spielte 2009 bei den US Open das Finale, ebenfalls gegen Federer, der damals seit 40 Spielen in New York unbesiegt war. Im Verlaufe des Matches zündete der Außenseiter den Turbo, seine Vorhände schlugen immer schneller ein. Del Potro degradierte Federer zum Statisten, zu einem Mann, an dem das moderne Tennis vorbeizuziehen schien. Del Potrosiegte in fünf Sätzen und galt nun für viele als kommende Nummer eins.

Doch es kam anders: Eine Operation am rechten Handgelenk und drei am linken folgten, vor zwei Jahren stand der "Turm von Tandil" vor dem Karriereende.

Als del Potro 2016 sein jüngstes Comeback startete, tat er dies geschwächt. Die beidhändige Rückhand war nur noch ein Zeitlupenschlag, oft griff er zu einem harmlosen, einhändigen Slice. Seine Gegner, die früher die Rückhand anspielten, um die brutale Vorhand zu vermeiden, spielten nun die Rückhand an, um den schwachen Slice auszunutzen. Del Potro gelangen dennoch große Siege: über Novak Djokovic und Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen (hier holte er Silber), über Andy Murray und Marin Cilic im Davis Cup (den er für Argentinien gewann und zum Nationalhelden aufstieg).

Das Herz eines Golden Retrievers

In diesem Jahr blieb er hinter den Erwartungen zurück - bis jetzt. Die US Open könnten dies ändern. Das Achtelfinalmatch gegen Dominic Thiem schien wie eine Zusammenfassung seiner Karriere: Del Potro war krank, er stand nach zwei grausamen Sätzen kurz vor einer Aufgabe ("Ich konnte nicht atmen und mich kaum bewegen"). Aber die Zuschauer ließen das nicht zu. "Ich habe gesehen, wie sehr sie auf mehr Tennis gewartet haben, auf meine guten Vorhände und Aufschläge. Ich habe ihre gesamte Energie aufgenommen und wollte kämpfen." Er wehrte zwei Matchbälle ab und siegte in fünf Sätzen.

Schon im Vorjahr war die Begeisterung für del Potro gigantisch. Sein Match gegen Stan Wawrinka musste unterbrochen werden, als die New Yorker ihn mit Standing Ovations feierten, bis ihm Tränen in die Augen schossen. "Es ist unglaublich, wie viel Liebe ich hier empfange", sagte er. "Das Glücksgefühl, Juan Martin del Potro zuzuschauen", betitelte der "New Yorker" damals einen Liebes-Essay; "Er hat einen Körper, der Menschen nervös machen sollte - mit 1,98 Meter und 97 Kilo -, aber das Herz eines Golden Retrievers", schrieb das "Wall Street Journal" über den Mann, der über den treuesten Hundeblick der Szene verfügt. Geht man nach der Dauer der Umarmungen am Netz, scheinen sich sogar die unterlegenen Gegner über seine Siege zu freuen, frei nach dem Motto: "Wenn schon nicht ich, dann wenigstens du".

"Juan Martin del Potro ist vermutlich die letzte Person, die auf die Frage, warum ihn die Leute so lieben, eine Antwort geben würde. Aber deswegen lieben wir ihn", twitterte Naila-Jean Meyers von der "New York Times" in der Nacht nach dem Thiem-Match. Del Potro bemühte sich dann doch um eine: "Die Leute lieben wohl meinen Einsatz, zurückzukommen und Tennis zu spielen. Sie wissen, was ich alles durchgemacht habe. Sie mögen den Typ, der niemals aufgibt."

Einer wie Donald Duck

Del Potro hätte es einfach haben und seine Karriere beenden können, er hat genug verdient, genug gewonnen. Aber will man das Liebste im Leben nicht um jeden Preis behalten? Ein Athlet, der seinen Sport nicht mehr auf dem gewohnten Level ausüben kann, muss dann das Ego hinten anstellen, eine andere Art der Motivation finden. "Es geht den Fans gar nicht nur darum, ob ich gewinne oder verliere. Sie wollen mich einfach spielen sehen", sagte del Potro nach seiner Rückkehr dem "Tennis Magazin".

Ist Juan Martin del Potro ein Pechvogel, weil ihm die erwarteten Erfolge versagt blieben? Oder ein Glückskind, weil er überhaupt noch Tennis spielen kann? In gewisser Weise erinnert er an Donald Duck, dem ständig alles misslingt, der aber mehr Fans mitreißt als alle anderen, der immer wieder aufsteht und seinen unerschütterlichen Optimismus behält. Und ab und an gelingt ihm dann doch etwas, da besiegt er seinen glücklichen Cousin Gustav Gans, wischt dem geizigen Onkel Dagobert eins aus oder triumphiert über den brachialen Nachbarn Zorngiebel.

Es sind die seltenen Momente des Glücks und der Genugtuung.