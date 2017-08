Tennis Titelverteidiger Wawrinka verzichtet auf US Open

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka, 32, muss verletzungsbedingt auf seine Titelverteidigung bei den US Open (28. August bis 10. September) verzichten. Das gab die Nummer vier der Weltrangliste via Facebook bekannt. Gleichzeitig erklärte der Schweizer sein Tennisjahr 2017 für beendet.

"Nach Gesprächen mit meinem Team und meinem Arzt habe ich die schwere Entscheidung getroffen, mich einem medizinischen Eingriff am Knie zu unterziehen", schrieb Wawrinka. Eine Verletzung am linken Knie hatte ihn bereits in Wimbledon behindert, wo er in der ersten Runde ausgeschieden war.

"Das war die einzige Lösung, um sicherzugehen, dass ich noch viele weitere Jahre auf Top-Level spielen kann", schrieb Wawrinka weiter. "Ich sehe euch alle 2018 wieder." Schon am Mittwoch hatte Wawrinka als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der nicht ausgeheilten Verletzung seine Teilnahme an den beiden kommenden Masters-Turnieren in Montreal (7. bis 13. August) und Cincinnati (13. bis 20. August) abgesagt.