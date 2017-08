Erstrunden-Aus für Haas "Vielleicht mein letztes Match"

Nach seinem fünften Erstrunden-Aus in Serie hat Tommy Haas ein Karriere-Ende ohne einen weiteren Auftritt im Tennis-Einzel nicht mehr ausgeschlossen. "Es kann auch gut sein, dass das mein letztes Match war", sagte der 39-Jährige nach seinem 3:6, 6:7 (4:7) in Kitzbühel gegen Jan-Lennard Struff.

In diesem Jahr will Haas mit dem Profi-Sport in jedem Fall aufhören. Seinen bisher letzten Sieg feierte der frühere Weltranglisten-Zweite im Juni in Stuttgart gegen den Schweizer Roger Federer. Anchließend verlor er in Hamburg, Bastad, Wimbledon und Halle gleich zum Auftakt.

"Ich spiele nicht mehr, was ich kann. Und das ist enttäuschend", sagte Haas. "Das macht es noch ein bisschen schwieriger, eben nicht schon früher aufgehört zu haben, vielleicht." Er wolle jetzt "auf jeden Fall eine Pause" einlegen.

Haas liebäugelt aber weiterhin noch mit einem Auftritt bei den US Open und hofft auf eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York. Auch eine Teilnahme am Turnier in Wien sei noch möglich.