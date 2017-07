Tennis in Wimbledon "Da bleiben 0,6 Sekunden für den Return"

SPIEGEL ONLINE: Herr de Witt, wissen Sie, wann das letzte Mal ein Spieler Wimbledon gewonnen hat, der nicht Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Andy Murray hieß?

Zur Person Jan de Witt, geboren am 3. März 1965 in Celle, arbeitet seit 1998 als Tennistrainer und betreute seitdem zahlreiche Spitzenspieler. Aktuell trainiert er den ehemaligen Weltranglistensechsten Gilles Simon. 2016 arbeitete er mit Andrea Petkovic zusammen und wurde von der "SZ" als bester Tennis-Trainer Deutschlands bezeichnet

De Witt: Nein, da müsste ich tatsächlich nachgucken.

SPIEGEL ONLINE: Es war Lleyton Hewitt vor 15 Jahren. Seitdem haben die "Big Four" den Titel in London unter sich ausgemacht. Was können die, was die Konkurrenz nicht kann?

De Witt: Die vier haben, sofern sie gesund waren, in den vergangenen zehn bis 15 Jahren konstant auf einem unglaublich hohen Niveau gespielt. Eine derartige Dominanz ist schon sehr ungewöhnlich und hängt in erster Linie mit der Stärke der vier zusammen, weniger mit der Schwäche der anderen. Und auf Rasen kommt diese Stärke besonders zum Tragen.

SPIEGEL ONLINE: In der Vergangenheit hatten vor allem starke Aufschläger wie Pete Sampras, Goran Ivanisevic und Federer große Vorteile in London.

De Witt: Dem würde ich so nicht zustimmen. Djokovic, Nadal und Murray würde mit Sicherheit niemand als starke Aufschläger bezeichnen, trotzdem haben sie in Wimbledon mehrmals triumphiert. Das sind Spieler, die auf diesem Belag extrem gut retournieren können. John Isner und Ivo Karlovic, zwei wirklich überragende Aufschläger, haben es in den vergangenen Jahren hingegen nie über das Achtelfinale hinaus geschafft.

SPIEGEL ONLINE: Es geht also nicht nur um Geschwindigkeit?

De Witt: Nein, und das beste Beispiel ist - wie so oft - Federer. Der legt weniger Wert auf Asse, sondern vielmehr auf Präzision und eine gute Quote bei den ersten Aufschlägen. Zudem sind seine Aufschläge sehr schwer zu lesen. Er serviert langsamer als beispielsweise Karlovic, erzielt aber eine bessere Wirkung.

SPIEGEL ONLINE: Die nachlassende Dominanz der Aufschläger könnte damit zusammenhängen, dass die Beläge in der Vergangenheit von den Veranstaltern verlangsamt wurden.

De Witt: Der Rasen ist tatsächlich deutlich langsamer als zu Zeiten von Sampras und Boris Becker. Natürlich geht es auch darum, das Spiel für die Zuschauer attraktiver zu machen. Wenn man sich die Finals von früher anschaut - bei allem Respekt vor Boris -, waren die teilweise eher langweilig. Echte Ballwechsel kamen damals kaum zustande. Heute ist es umgekehrt, heute wünschen sich viele Fans so offensive Spieler wie Becker, weil es die kaum noch gibt. Letztlich glaube ich aber, dass das Rasentennis von den Änderungen profitiert hat - ich finde es heutzutage deutlich attraktiver.

SPIEGEL ONLINE: Eine weitere These besagt, dass starke Returnspieler vor allem zum Ende des Turniers Vorteile haben, weil der Platz deutlich abgenutzter ist und dadurch langsamer wird. Würden Sie dem zustimmen?

De Witt: Das hat sicherlich gestimmt, als Andre Agassi hier 1992 gewonnen hat. Damals war es zwei Wochen lang so trocken, dass die Beläge hinterher fast einem Hartplatz glichen. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Natürlich würden die starken Aufschläger lieber in den ersten Tagen gegen die Großen spielen, weil die Plätze da schneller und rutschiger sind. Die starken Returnspieler bringen die Bälle auch schon in der ersten Woche deutlich kontrollierter zurück als früher. Ich glaube nicht, dass das allzu sehr vom Bodenbelag abhängt.

SPIEGEL ONLINE: Man kann aber schon festhalten, dass Spieler mit harten und glatten Schlägen in Wimbledon Vorteile haben. All das hat Stan Wawrinka - dennoch tut er sich auf dem Belag sehr schwer und ist auch in diesem Jahr schon in der ersten Runde ausgeschieden. Wie kommt das?

De Witt: Rasen ist definitiv sein schwächster Belag. Ähnlich ist es auch bei Dominic Thiem. Beide schlagen super auf und haben gewaltige Schläge von der Grundlinie. Wenn man sich aber die reinen Ballgeschwindigkeiten anschaut, wird in Wimbledon langsamer gespielt, als in Paris auf Sand. Beide haben aber vor allem große Probleme beim Return. Die Beinarbeit ist extrem wichtig, weil sie es einem ermöglicht, Situationen, in denen man unter Druck gerät, zu lösen. Auf Rasen kommt es darauf an, dass die Bewegungen weniger kraftaufwändig sind.

SPIEGEL ONLINE: Wie meinen Sie das?

De Witt: Entscheidend ist, die Balance zu finden. Beim Return hat man nur 0,6 Sekunden Zeit, um zu reagieren. Besonders auf Rasen geht es darum, Bewegungen nicht mit maximaler Kraft auszuführen, sondern mit optimaler. So dass man anschließend wieder im Gleichgewicht ist. Und da scheinen Wawrinka und Thiem Probleme zu haben, weil sie eher von der Kraft ihrer Schläge leben.

SPIEGEL ONLINE: Welche Schläge sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten?

De Witt: Für mich ist der Return der wichtigste Schlag, dann folgt der Aufschlag. Diese Schläge sind jeweils die Basis dafür, wie man den Ballwechsel anschließend gestalten kann.

SPIEGEL ONLINE: Wie steht es um den Rückhandslice, früher eine Spezialität von Steffi Graf, heute eine von Federer?

De Witt: Ein sehr effektiver Schlag auf Rasen. Es geht in erster Linie darum, dem Gegner Optionen in einem Ballwechsel zu nehmen. Auf Rasen springt der Ball kaum ab, das ist auf Sand ganz anders. Dort springt der Ball zehn bis 15 Zentimeter höher und bietet dem Gegner dementsprechend mehr Möglichkeiten.