Tennis Carreno Busta erster Halbfinalist der US Open

Die US Open haben ihren ersten Halbfinalisten. Ohne Satzverlust hat der Spanier Pablo Carreno Busta erstmals in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Der Weltranglisten-Zwölfte setzte sich beim Turnier in New York gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:4, 6:4, 6:2 durch.

Carreno Busta trifft jetzt auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Sam Querrey (17. der Weltrangliste) aus den USA und dem Südafrikaner Kevin Anderson (28.). Alle drei verbliebenen Profis der unteren Hälfte haben noch nie ein Grand-Slam-Endspiel bestritten. Von der Ranglistenposition her steht Carreno Busta am besten da.

"Das ist etwas, wovon ich geträumt habe", sagte Carreno Busta nach seinem 1:58 Stunden langen Viertelfinal-Auftritt. "Es wäre fantastisch, dem Weltranglisten-Ersten Nadal im Endspiel gegenüberzustehen", sagte der Spanier, der mit Rafael Nadal gut befreundet ist und zusammen trainiert. Das beste Resultat des 26 Jahre alten Carreno Busta bei einem der vier wichtigsten Turniere war bislang das Erreichen der Runde der besten Acht bei den French Open in Paris.

Nadal kann am Mittwoch gegen den 18-jährigen Russen Andrej Rubljow nachziehen. Australian-Open- und Wimbledonsieger Roger Federer spielt in der Nacht zum Donnerstag gegen den Argentinier Juan Martín del Potro um den Halbfinaleinzug.