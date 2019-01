Tennis-Weltrangliste Kerber runter, Zverev rauf

Angelique Kerber ist nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open in der neuen Tennis-Weltrangliste vom zweiten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Julia Görges büßte drei Plätze ein und rutschte vom 13. auf den 16. Rang zurück. Das neue Ranking wurde von der Frauen-Profiorganisation WTA veröffentlicht.

Kerber hatte 2018 in Melbourne noch im Halbfinale gestanden, in diesem Jahr scheiterte sie überraschend im Achtelfinale an der US-Amerikanerin Danielle Collins. Görges war bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers gegen Collins ausgeschieden. Angeführt wird die Weltrangliste von der Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka.

Bei den Männern verbesserte sich Alexander Zverev trotz seines Achtelfinal-Ausscheidens vom vierten auf den dritten Platz. Zweitbester Deutscher ist Routinier Philipp Kohlschreiber als 32., Jan-Lennard Struff folgt auf Platz 51.

Australian-Open-Champion Novak Djokovic behauptete seine Führung vor Finalgegner Rafael Nadal. Der entthronte Melbourne-Titelverteidiger Roger Federer fiel vom dritten auf den sechsten Rang zurück.