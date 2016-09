Streit um Absagen Tennis-Bund sperrt Brown für den Davis Cup

Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) will Dustin Brown, Mischa Zverev und Tobias Kamke 2017 nicht im Davis Cup berücksichtigen. Dies kündigte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff in der "Süddeutschen Zeitung" an. Brown hatte für das Relegationsspiel am Wochenende gegen Polen in Berlin abgesagt und spielt stattdessen ein zweitklassiges Challenger-Turnier in Stettin.

"Das ist Rosinenpickerei, wenn man bei strahlenderen Erstrundenpartien dabei ist und sich dann dem Abstiegskampf verweigert", sagte Hordorff und betonte: "Wir wollen Spieler, die sich ganz mit dem DTB-Team identifizieren." Auch Kamke und Mischa Zverev, der ältere Bruder von Talent Alexander Zverev, sollen für das Relegationsspiel angefragt worden sein und abgesagt haben. Zuvor hatte Alexander Zverev gepasst, Philipp Kohlschreiber ist verletzt.

Brown reagierte postwendend auf die Nachricht von der DTB-Präsidiumssitzung aus der Hauptstadt. "Wenn ich früher auf den DTB gewartet hätte, gäbe es heute den Tennisspieler Dustin Brown nicht...", erklärte der Niedersachse via Twitter. Im vorigen Jahr war er beim Abstiegsspiel in der Dominikanischen Republik noch dabei.

Auf seiner Sitzung wollte das Präsidium zudem den Ende des Jahres auslaufenden Vertrag von Kapitän Michael Kohlmann um eine weitere Saison verlängern. Kohlmann hatte das Amt 2015 übernommen.