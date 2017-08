Tennisstar Serena Williams "Holen wir uns diese 37 Cent zurück!"

Tennisstar Serena Williams hat sich für die gleiche Bezahlung schwarzer Frauen stark gemacht. Anlass war der "Black Women's Equal Pay Day", der in diesem Jahr auf den 31. Juli fiel. Er markiert den Tag des Jahres, bis zu dem schwarze Frauen in den USA zusätzlich arbeiten müssten, um den Durchschnittsverdienst eines weißen Mannes im Vorjahr zu erreichen.

Schwarze Frauen lägen im Durchschnitt 37 Cent zurück, schrieb Williams in einem Gastbeitrag für das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin "Fortune". "In anderen Worten: Für jeden Dollar, den ein Mann bekommt, bekommen schwarze Frauen nur 63 Cent", so Williams. "Holen wir uns diese 37 Cent zurück!"

Sie sei sich ihrer privilegierten Stellung sehr bewusst: "Aber heute geht es nicht um mich. Es geht um die anderen 24 Millionen Frauen in Amerika. Hätte ich niemals einen Tennisschläger in die Hand genommen, wäre ich eine von ihnen", schrieb die 35-Jährige. "Der Kreislauf aus Armut, Diskriminierung und Sexismus ist viel, viel schwerer zu brechen als der Rekord an Grand-Slam-Titeln." Mit 23 Major-Turniererfolgen ist Serena Williams die erfolgreichste Spielerin der sogenannten "Open Era", also seit der Zulassung von professionellen Tennisspielern im Jahr 1968. Aktuell pausiert sie wegen einer Schwangerschaft.

July 31 is Black Women's Equal Pay Day, which represents the number of days into 2017 a black woman must work to earn the same pay a white man made in 2016 — that's nearly 8 extra months! Black women are the cornerstone of our communities, they are phenomenal, and they deserve equal pay.

"Schwarze Frauen sind die Grundpfeiler unserer Gemeinden, sie sind phänomenal und sie verdienen gleiche Bezahlung", schrieb die 35-Jährige zudem unter einen Instagram-Post. Williams ermutigte schwarze Frauen, angstfrei und selbstbewusst ihre Ansprüche zu formulieren. Das Ziel zu erreichen könne eine lange Zeit dauern, aber "wir sind es alle wert".