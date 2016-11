Thanksgiving-Football in den USA Von Löwen und Truthähnen

Die Detroit Lions gelten in der National Football League NFL als ein Klub von vielen, sie fallen kaum auf. Die letzte von insgesamt vier Meisterschaften liegt 59 Jahre zurück. Doch egal, wie schlecht die Lions auch dastehen mögen, an einem Tag im Jahr stehen sie im landesweiten Fokus - an Thanksgiving. So auch heute wieder.

Keiner der 122 Klubs aus den vier großen Profiligen NFL, NBA, MLB und NHL ist mit Amerikas wichtigstem Feiertag so sehr verbunden, wie die Löwen aus der Autostadt. Der Grund: Seit 1934 haben sie an Thanksgiving ein Heimspiel. Diese Tradition ist somit älter als 24 der aktuell 32 NFL-Teams. Lediglich zwischen 1941 und 1944 wurden wegen des Zweiten Weltkriegs keine Partien ausgetragen.

Dass es heute zum 77. Mal am "Turkey Day" ein NFL-Spiel in Detroit gibt und die Lions Divisionsrivale Minnesota Vikings empfangen, haben Team und Fans George Richards zu verdanken. Der kaufte 1934 die Portsmouth Spartans, siedelte sie aus dem Bundesstaat Ohio nach Detroit um und gab ihnen auch gleich einen neuen Namen: Lions.

Knapp 11.000 Zuschauer mehr

Um in der neuen Heimat mehr Aufmerksamkeit zu erhalten und sich gegen die Dominanz der äußerst populären Baseballer der Detroit Tigers zu behaupten, kam Richards die Idee, an Thanksgiving ein Heimspiel auszutragen. Schließlich hatte es bereits seit 1920 Partien der NFL sowie ihres Vorgängers American Professional Football Association (APFA) an diesem Tag gegeben. Warum also nicht auch mal in Detroit?

Richards besaß eine Radiostation in der Stadt und hatte gute Kontakte zu anderen Sendern im Land. Der umtriebige Geschäftsmann schaltete reichlich Werbespots und sorgte dafür, dass die Partie am 29. November 1934 gegen die Chicago Bears landesweit im NBC-Radio auf 94 Stationen übertragen wurde.

Sportlich war die Partie zwar kein Erfolg - die Lions verloren 16:19 - aber es kamen knapp 11.000 Zuschauer mehr zu jener Begegnung ins University of Detroit Stadium als zu den vorherigen Heimspielen. Seit 1978 sind auch die Dallas Cowboys in jedem Jahr Gastgeber von Thanksgiving-Partien. Und 2006 beschloss die NFL dann, dass künftig sogar drei Spiele am berühmten vierten Donnerstag im November ausgetragen werden.

32,5 Millionen Zuschauer

Football an Thanksgiving - für Millionen von US-Amerikanern ist das mittlerweile genauso wichtig geworden wie die Familie und das Festmahl. Die Spiele gehören genauso dazu wie Truthahn, Stampfkartoffeln oder Preiselbeer-Marmemalde. So war das Thanksgiving-Match 2014 zwischen den Cowboys und den Philadelphia Eagles mit 32 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten die meist geschaute TV-Sendung des gesamten Herbsts. Im Vorjahr schalteten zur Partie Dallas gegen die Carolina Panthers sogar 32,5 Millionen Amerikaner ein.

Über die Jahre gab es viele besondere Thanksgiving-Spiele. Das vom 24. November 2011 zwischen den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers ragt aber heraus. Es war das erste Trainerduell zweier Brüder in der NFL-Geschichte. Jim Harbaugh, verantwortlich für die 49ers, traf auf den 15 Monate älteren John, der bis heute in Baltimore das Sagen hat. Bei aller Bruderliebe stand das Business an diesem Abend im Vordergrund - Football statt Familie und Feiertag. Der große Bruder besiegte den kleinen Bruder 16:6.

Und bei den Harbaughs fiel das Thanksgiving-Dinner aus.