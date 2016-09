Ministerpläne De Maizière will Doping-Sportarten Förderung streichen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat in der Debatte um die zukünftige Finanzierung des deutschen Spitzensports bei anhaltenden Manipulationen einen Verzicht auf komplette Sportarten nicht mehr ausgeschlossen. "Wenn eine Sportart strukturell dopingverseucht ist, habe ich Zweifel, ob wir diese Sportart mit Steuergeldern fördern sollen", sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".

De Maizière nannte die Tour de France im Radsport als Beispiel, von der sich ab einem gewissen Stadium auch die Sponsoren zurückgezogen hätten. "Ähnlich kann ich mir das für uns als Geldgeber in einem vergleichbaren Fall vorstellen", sagte der 62-Jährige.

Der Minister verteidigte die starke Orientierung der Reform von BMI und DOSB an Medaillengewinnen bei Groß-Events wie Olympia und Weltmeisterschaften. Auf den Vorschlag, dass man dopingverseuchte Sportarten wie Gewichtheben nicht ausschließlich nach Medaillenaussichten fördern solle, ging der Minister nicht ein. "Das könnte dann ja auch dazu führen, dass wir Gewichtheben gar nicht mehr fördern. Aber wenn wir Gewichtheben fördern, können wir doch sagen: Wir wollen eine Medaille im Gewichtheben, fair und sauber."

Gewichtheber und Ringer haben sich bereits skeptisch zu den Plänen des Ministers geäußert. "Wenn eine Sportart 'verseucht' ist, dann liegt es auch daran, dass unsere Bundesregierung bislang nichts getan hat, um dies zu verhindern bzw. die bekannten Probleme zu bearbeiten und zu lösen", schrieb Christian Baumgartner am Freitag an DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber sei "erstaunt über so ein hohes Maß an Unkenntnis und Dickfelligkeit".

Baumgartner sieht es als Aufgabe der Politik an, konsequenter im Kampf gegen weltweites Doping voranzugehen. Die Förderung einzustellen hieße nichts anderes als: "Wir kapitulieren!" Das sei ein "fatales Signal" für die Jugend. "Sie muss denken: Sauber zu sein, das lohnt nicht", sagte Baumgartner. "Ich weiß nicht, was sich ein Innenminister bei solchen Aussagen denkt."

Kopfschütteln hat der Bundesinnenminister auch bei den Sportlern ausgelöst. "Wir deutsche Gewichtheber sind sauber. Wir werden im Wettkampf beschissen, weil wir gegen die Gedopten keine Chance haben. Jetzt will man uns doppelt und dreifach bestrafen und uns auch noch die Förderung wegnehmen" klagte Almir Velagic, Olympia-Neunter in Rio.