NBA: Pleiß offenbar vor Wechsel nach Philadelphia

Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß versucht nach seiner mäßigen Rookie-Saison in der NBA in seinem zweiten Jahr offenbar an der Ostküste sein Glück. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der 26-Jährige von den Utah Jazz nach nur zwölf Einsätzen zum Ligarivalen Philadelphia 76ers getradet.

Die Sixers, in der Vorsaison mit zehn Siegen aus 82 Spielen das schlechteste Team der NBA, sollen im Gegenzug neben Point Guard Kendall Marshall auch zwei zukünftige Zweitrundenpicks an Utah abgeben.

Pleiß' Karten auf regelmäßige Einsätze in Philadelphia stehen aber ebenfalls schlecht, er wäre nach Joel Embiid und Jahlil Okafor der dritte Center im Team. Bei Utah wurde Pleiß in der Vorsaison mehrfach zum Farmteam Idaho Stampede in die zweitklassige Development League abgegeben und wieder zurückbeordert.