Comeback von Tiger Woods Rückkehr als Lehrling

Golfer wissen: Dieses Spiel ist nicht zu meistern, selbst für die Besten nicht. Es geht immer nur darum, möglichst wenige Fehler zu machen, Perfektion ist unmöglich. Selbst Nordkoreas PR-Strategen dichteten ihrem "geliebten Führer" Kim Jong Il nach dessen erster (!) Golfrunde 1994 "nur" elf Asse, also Abschläge direkt ins Loch, an.

Wenn es jemanden gibt, dem man ähnliche Fabelleistungen zugetraut hätte, dann Tiger Woods. Der inzwischen 40-Jährige spielte so lange so gut, dass viele dachten: ein Meister. Woods schien zu allem fähig, der kleine weiße Ball machte scheinbar, was Woods wollte. Niemand sonst war der Perfektion in diesem so kniffligen Sport so nahe gekommen. Dann stürzte Woods erst wegen privater und dann wegen gesundheitlicher Probleme ab.

Der Mann, der 683 Wochen lang die Weltrangliste angeführt hat, ist nur noch 898. im Ranking. Achthundertachtundneunzigster. Seit dem 23. August 2015 hat Woods nicht mehr gespielt. Er ließ sich zweimal am Rücken operieren, eröffnete ein Restaurant, zockte acht Stunden am Tag Videospiele und assistierte dem US-Team beim Ryder Cup.

Und der Meisterhafte von einst wurde wieder zum Lehrling, der fast von vorne anfangen musste - und froh ist, überhaupt wieder einen Golfschläger schwingen zu können, solche Schmerzen hatte er. "Ich kam nicht mal mehr aus dem Bett", sagte er. Erst nach der zweiten Operation wurde es besser. Woods konnte wieder trainieren, zweimal wollte er wieder bei Golfturnieren starten, sagte dann aber doch ab. Sein Spiel sei noch nicht so weit: "Zu verletzlich."

Wohlfühlbedingungen für Woods

Jetzt wagt sich Woods wieder in den Wettkampf. Auf der Bahamas-Insel New Providence startet er ab Donnerstag bei einem kleinen Turnier, der "Hero World Challenge". Nur 18 Stars nehmen teil, vier Tage lang wird im exklusiven Resort in Albany gespielt, einen Cut gibt es nicht - Woods darf also auf jeden Fall bis zum Ende am Sonntag mitspielen. Auch mit dem Ausrichter dürfte es keine Probleme geben: Es ist Woods selbst, der das Turnier 1999 für seine Stiftung ins Leben gerufen hat. Perfekte Rahmenbedingungen für einen möglichst entspannten Wiedereinstieg auf die Tour.

"Ich war über ein Jahr weg, den Sieg kann ich hier nur holen, wenn die anderen mit der falschen Hand spielen", hat Woods gesagt, der auf den Bahamas gegen Stars wie Jordan Spieth, Dustin Johnson oder Rio-Goldgewinner Justin Rose antreten wird. Allesamt Spieler, die in Woods' Abwesenheit aufblühten und Weltklassegolf in Serie zeigten. In einem neonpinken Shirt und mit gestyltem Kinnbart trat Woods in den vergangenen Tagen vor die Reporter und versuchte so gut es ging, den Druck rauszunehmen, die Erwartungen kleinhalten. Das ist das Motto des 79-maligen Turniergewinners auf der PGA-Tour und 14-maligen Major-Champions. Denn natürlich fragt sich die Golfwelt: Was hat Woods noch drauf?

Woods' langjähriger Freund Jim Furyk sagt: "Ich werde nicht den Fernseher oder das Radio anmachen oder auf mein Telefon schauen können, ohne zu erfahren, wie Tiger gespielt hat. Er steht natürlich total im Fokus, jeder Schlag wird genau beobachtet. Es wird hart werden." Woods sagt, wenn er zu einem Turnier antritt, wolle er dieses auch gewinnen. Aber er weiß: Die besten Tage liegen hinter ihm, nun kommt die Schlussphase seiner Karriere. Siege wären schön und sind möglich, aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

"Ich kann wieder mit meinen Kindern spielen"

Immerhin, der Rücken bereite ihm keine Schmerzen mehr, sagt Woods. Statt im Cart zu fahren, lief er im Training zuletzt zu Fuß über den Platz, wie bei Turnieren auch. Die vielfach operierten Knie wurden wieder beweglich, die Kondition kam zurück. "Ich kann wieder mit meinen Kindern spielen", freut sich Woods. Ein Satz, der klarmacht, welche Spuren der Sport und das selbstverordnete Hanteltraining bei Woods hinterlassen haben.

Inzwischen geht er vor allem ins Fitnessstudio, um sich akribisch aufzuwärmen. Drei bis vier Stunden werden die Muskeln vorbereitet, nach den Golfrunden geht es ins Entmüdungsbecken und zur Massage.

Auch sein Spiel hat Woods wieder im Griff. Nachdem sein Sponsor Nike sich vom Golfausrüstungsmarkt zurückgezogen hat, testete Woods Schläger und Bälle verschiedener Marken. Inzwischen soll er fündig geworden sein. Trainingspartner und Reporter, die den Star zuletzt beim Training beobachten konnten, berichten von weiten und präzisen Abschlägen und einem großen Repertoire an Varianten: Linkskurven, Rechtskurven, flach geschlagene Bälle - "Ich hab wieder alle Schläge drauf", sagt Woods - "und ich habe über alle Kontrolle".