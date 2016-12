Comeback von Tiger Woods Guter Start, "dumme Fehler"

Golf-Star Tiger Woods hat nach 467 Tagen Verletzungspause ein durchwachsenes Comeback gegeben. Der 14-malige Major-Champion hatte zuletzt wegen Rückenproblemen und mehrerer Operationenmehr als 15 Monate pausieren müssen und war in der Weltrangliste auf Rang 898 abgerutscht. Am Donnerstag spielte er bei einem hochklassig besetzten Turnier auf den Bahamas auf einem 72-Par-Kurs eine 73er-Auftaktrunde.

"Es war ein tolles Gefühl, wieder das Adrenalin in meinem Körper zu spüren. Es war eine lange Zeit", sagte Woods, der bei windigem Wetter zunächst einen guten Start hinlegte. Am dritten Loch gelang ihm sein erster Birdie seit August 2015, es folgten noch vier weitere - an den Löchern sechs bis acht gar drei nacheinander. Wie zu seinen besten Zeiten führte er zwischenzeitlich das Feld an.

Doch dann verloren seine Schläge an Präzision und einige Bälle landeten in Büschen und im Wasser. Woods spielte zwei Bogeys am neunten und elften Loch und zwei Double Bogeys am 16. und am 18. Loch. Damit belegt der ehemalige Weltranglistenerste bei 18 Startern den 17. Platz. In Führung liegt der US-Amerikaner J.B. Holmes mit 64 Schlägen.

"Ich habe stark begonnen und dann ein paar wirklich dumme Fehler gemacht", sagte der inzwischen 40 Jahre alte Woods nach seiner Runde. "Aber ich habe eine Weile nicht gespielt und diese Fehler kann ich abstellen. Alles in allem fühle ich mich ziemlich gut."

An dem Turnier auf der Bahamas-Insel New Providence nehmen 18 Stars teil, vier Tage lang wird im exklusiven Resort in Albany gespielt. Einen Cut gibt es nicht - Woods darf also auf jeden Fall bis zum Ende am Sonntag mitspielen. Ausrichter ist Woods selbst, er hat das Turnier 1999 für seine Stiftung ins Leben gerufen hat.