Ex-Golfstar Tiger Woods Das Bild eines gebrochenen Mannes 

Die Polizei stoppte den Wagen von Tiger Woods um drei Uhr in der Nacht auf Montag im Zentrum von Jupiter, Florida. Er musste mit aufs Revier, der Vorwurf: Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Acht Stunden später war Woods wieder frei. Eine unerwartete Reaktion auf Medikamente sei Schuld gewesen, sagt er, und nicht Alkohol. Die Strafe wird so oder so folgen, der Fall schnell abgeschlossen sein. Viel länger nachwirken werden die Geschehnisse, über die kein Gericht der Welt ein Urteil sprechen wird.

Was bleibt, ist das Foto, das die Polizei in den Stunden des Arrests von Woods, 41, gemacht hat - und das Bild, das sich die Öffentlichkeit nun anhand dieses Fotos gemacht hat. Tiger Woods sieht müde aus, die Lider hängen, der Blick ist leer. Wo im Leben ist er falsch abgebogen, dieser Tiger Woods?

REUTERS Polizeifoto von Tiger Woods

Die Golf-Welt hat sich diese Frage schon einmal gestellt, damals, als herauskam, dass der Ehemann und zweifache Vater zahlreiche Affären hatte. Es war am frühen Morgen des 29. November 2009, als Woods seinen Wagen auf einen Hydranten vor seinem Haus setzte. Die hintere Scheibe hatte seine Frau Elin Nordegren mit einem Golfschläger eingeschlagen. Woods sagte, sie wollte ihn befreien. Als wahrscheinlicher gilt, dass sie von den Eskapaden Wind bekommen hatte. Wenig später ließ sie sich scheiden.

Woods war damals 33 Jahre alt, er hatte 14 Major-Titel gesammelt. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er die 18 Majors von Jack Nicklaus übertreffen würde. Dachte man. Doch seit dieser Nacht hat Woods bei keinem der großen vier Golfturniere mehr gewonnen.

Seit August 2015 hat er gerade zwei Turniere gespielt. Vor wenigen Wochen wurde er das vierte Mal am Rücken operiert. Sein Schwung war lange kraftvoller als der vieler Kollegen. Nun zahlt der Pionier den Preis dieses Muskelspiels. Die - auch dank Woods - fitnessverrückten jungen Kollegen dreschen die Bälle inzwischen noch weiter, während das Vorbild dieser Tage auf seiner Homepage schreib: "Ich will wieder professionelles Golf spielen."

Das wird nach dieser Nacht und seiner Irrfahrt noch schwieriger, was traurig ist für Woods, der mit diesem Nichtstun nicht klar zu kommen scheint. Lange waren es Videospiele, die ihn täglich stundenlang beschäftigten, zwischendurch holte er seine Kinder von der Schule ab.

"Ich mache mir Sorgen"

Doch natürlich fehlte Woods, der schon als Kind durch Fernsehstudios getingelt war, das, was gefühlt seine Existenz ausmachte: der Wettbewerb. Im Dezember sagte er: "Es gibt nichts, auf das ich hinarbeiten kann." Ein wenig Ablenkung verschaffte ihm die Eröffnung eines eigenen Restaurants und seine Design-Firma für Golfplätze - aber was bleibt einem Tiger Woods, wenn er sich nicht messen darf?

Sein Vater Earl hatte ihm eingetrichtert: Du gegen alle. Darauf fußte sein Erfolg. Erst später lernte er, dass es zusammen mit anderen auch geht. Beim Ryder Cup 2016 trat er als Assistenz-Coach des US-Teams auf, gelöst, im Hintergrund. Doch viele Freunde hatte Woods nicht auf der Tour. "Ich mache mir Sorgen", ließ einer der wenigen, Steve Stricker, unlängst wissen. Und Stuart Appleby, früherer Nachbar und Kontrahent, verriet Sports Illustrated: "Wir fragen uns, ob er einsam ist."

Frühere Gegner berichten von einem Golfer, der abseits des Golfplatzes keine Geselligkeit brauchte, der sich zurück zog, auch zum Schutz vor der Öffentlichkeit, was verständlich war, aber eben auch eine Leere erzeugte, die ihm jetzt zusetzt.

Vielleicht ist das der Preis dafür, dass Woods seinen Gegner so haushoch überlegen war. Zwischen 1999 und 2006 spielte Woods seine Golf-Runden im Schnitt 0,8 Schläge besser als die Konkurrenz - im Golf ist das ein ungeheurer Vorsprung. Woods führte seinen Sport in die Moderne. Vor ihm war Golf den Kritikern - und nicht nur diesen - zu traditionell, vergreist und vor allem: zu weiß. Woods, der erste Sportmilliardär der Welt, machte Golf cool, er sorgte für einen Boom, weil er plötzlich ganz neue Gesellschaftsschichten ansprach.

Auch dafür zahlte er einen Preis. Als Teenager sprach er von den musternden Blicken auf den elitär geprägten Golfanlagen. Diese Gesellschaftskritik gewöhnte er sich jedoch schnell ab. Er zeigte seine Überlegenheit lieber auf dem Platz. 1997, mit gerade 21 Jahren, gewann er das Masters in Augusta - mit Rekordvorsprung. Die alten Herren des Klubs, der erst 1990 ein afro-amerikanisches Mitglied aufgenommen hatte, verneigten sich vor dem Sohn eines Schwarzen und einer Thailänderin. Wenig später war er die Nummer 1 der Welt. Er war noch nicht einmal ein Jahr Profi. Es war der Beginn einer Ära, keiner sollte je länger an der Spitze der Weltrangliste stehen.

In dieser Woche ist Woods die Nummer 876 der Welt. So weit weg von dort, wo er sich selbst sieht, war er noch nie. Es sind einige Kreuzungen, die er auf dem Weg zurück richtig abbiegen muss. Mancher sagt, Woods stecke schon lange in einer Sackgasse.