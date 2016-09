"Gottes Quarterback" Früherer Footballstar Tebow wird Baseballprofi

Einst waren die USA dem Tim-Tebow-Hype verfallen. Der Footballspieler wurde durch spontane Gebete auf dem Platz berühmt, Präsident Obama und Lady Gaga outeten sich als Tebow-Fans. Dann folgte jedoch der sportliche Absturz, inzwischen hat Tebow seit über drei Jahren kein NFL-Spiel mehr bestritten. Nun könnte der 29-Jährige wieder vermehrt auf dem Platz stehen, wenn auch nicht auf dem Footballfeld. Denn der frühere Quarterback wechselt die Sportart.

Die New York Mets aus der Major League Baseball (MLB) haben Tebow mit einem Vertrag für die Minor League ausgestattet. Bis Oktober wird er in Port St. Lucie/Florida versuchen, sich für die neue MLB-Saison zu empfehlen.

REUTERS Erst Punkte, dann Pose: Tebow im Jahr 2012 mit einem spontanen Gebet nach einer gelungenen Aktion

Tebow, 2007 als bester College-Footballer mit der Heisman Trophy ausgezeichnet, hat von 2010 bis 2013 in der NFL für die Denver Broncos und die New York Jets gespielt. Später schaffte er es bei den New England Patriots und den Philadelphia Eagles nicht ins Aufgebot. Wegen der Inszenierung seiner Religiosität auf dem Spielfeld und in sozialen Medien wurde Tebow "Gottes Quarterback" genannt.

In der vergangenen Wochen spielte Tebow in Los Angeles vor, 46 Scouts von 28 MLB-Teams waren vor Ort. Die Mets griffen zu und setzen den Quereinsteiger in der Instructional League vermutlich als Outfielder ein. Tebow hat zuletzt 2005 an der Highschool Baseball gespielt.

Wechsel der Profisportart sind in den USA nichts Neues. Das wohl bekannteste Beispiel ist Michael Jordan. Der Superstar unterbracht 1993 seine Basketballkarriere für ein eineinhalbjähriges Baseball-Intermezzo, ehe er zurück in die NBA wechselte.